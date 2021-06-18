Россия обвинила США в своем выходе из Договора по открытому небу

Россия обвиняет США в своем выходе из Договора по открытому небу (ДОН). По мнению Москвы, ответственность полностью лежит на Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что Москва продолжала соблюдать условия договора даже несмотря на нарушения со стороны Вашингтона.

«Ситуация резко изменилась в прошлом году с выходом из ДОН США, участие которых было условием его вступления в силу. Этот шаг грубо нарушил баланс интересов, прав и обязательств государств-участников. Мы предложили конкретные варианты решения возникших проблем, но западные участники ДОН не проявили готовности заняться их устранением», — считают в министерстве.

В заявлении также указано, что Вашингтону важнее извлечь свою выгоду, а не соблюдать важные для международного сообщества соглашения. В МИД считают, что это позволяет сделать несколько выводов: во-первых, в таких договорах невозможно добиться успеха в ущерб интересам Москвы. Во-вторых, западные страны не превосходят технологии России настолько, чтобы «оставить ее на обочине».

США и Россия взаимно обвиняют друг друга в нарушениях условий ДОН. Руководствуясь этими соображениями, в конце ноября 2020-го Вашингтон вышел из соглашения. Россия сделала то же самое в июне 2021-го. Разные страны и международные организации неоднократно выражали обеспокоенность в связи с этими событиями. Так, 8 июня генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США все-таки договориться о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов.