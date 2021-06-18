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Названа дата выхода России из Договора по открытому небу

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года. Такая дата названа на сайте МИД.

Отмечается, что российская сторона уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим государствам-участникам соответствующее уведомление.

Согласно ДОН, теперь участники соглашения должны созвать конференцию и обсудить последствия выхода Москвы в ближайшее время: то есть, не позже, чем через 30 дней.

«Вся ответственность за развал Договора лежит на США», — заключили в МИД.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Закон стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.

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