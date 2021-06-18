Названа дата выхода России из Договора по открытому небу

Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года. Такая дата названа на сайте МИД.

Отмечается, что российская сторона уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим государствам-участникам соответствующее уведомление.

Согласно ДОН, теперь участники соглашения должны созвать конференцию и обсудить последствия выхода Москвы в ближайшее время: то есть, не позже, чем через 30 дней.

«Вся ответственность за развал Договора лежит на США», — заключили в МИД.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Закон стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться