МИД рассказал о последствиях выхода России из Договора по открытому небу

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к пересмотру квот наблюдательных полетов, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С практической точки зрения они в целом сопоставимы с последствиями выхода США. Речь идет о пересмотре квот наблюдательных полетов», — сказал он.

Рябков добавил, что в случае России речь идет о выходе не только из договора, но и из созданной в его рамках группы государств-участников, включающей РФ и Белоруссию. «Поэтому перераспределение квот будет более сложной задачей», — отметил он.

Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года. Отмечается, что российская сторона уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим государствам-участникам соответствующее уведомление.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Закон стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.