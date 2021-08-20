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В России пообещали не мешать американцам вывозить афганских беженцев

Политолог Перенджиев: нам не нужны войска США в Средней Азии, но это не помешает гуммиссии
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Фото: Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell / Reuters

Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, граничащие с Афганистаном, входят в зоны политических и экономических интересов России, потому присутствие американских военных на этих территориях нежелательно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог Александр Перенджиев. Он также добавил, что это не создаст помех гуманитарной миссии США по эвакуации афганских беженцев.

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве высказался против присутствия войск США в странах Средней Азии.

Стало известно, что требование российского лидера оказалось препятствием для армии США в вопросах размещения в странах, граничащих с Афганистаном, своих летательных средств, включая беспилотные аппараты. Ситуация усугубилась после прихода к власти в Кабуле движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).

Нежелательное соседство

Политолог заметил, что Россия способна самостоятельно защищать и представлять интересы дружественных государств, и, скорее, именно присутствие на территориях США воспринимается, как угроза.

«Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан входят в зону интересов России. И присутствие на этих территориях, в том же Афганистане, всегда воспринималось как определенная угроза. В данном случае мы говорим о том, что раз уж Штаты решили покинуть страну, то должны сделать именно это, а не устраивать перегруппировку войск, размещая их где-то рядом. Уходя, уходи», — подчеркнул Перенджиев.

Вместе с тем, как считает политолог, уход войск из Средней Азии не должен помешать вывозу афганских беженцев, сотрудничавших с американцами, поскольку это является гуманитарной миссией и у России нет оснований этому препятствовать.

«Пожалуйста, пусть эвакуируют, тут ведь стоит совершенно другая задача, речь уже не идет о размещении войск. Пускай прилетают, забирают людей и спокойно улетают. Нам важно только то, чтоб под прикрытием благих намерений Штаты не пытались размещать своих военных», — объяснил политолог.

Он также добавил, что Путину приходится брать на себя задачу по ведению переговоров с Байденом, поскольку страны, где размещены войска США, не хотят ссориться с американцами и боятся отстаивать свои права.

«Они боятся говорить. А мы не боимся», — резюмировал Перенджиев.

В июле замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия предостерегла США от переброски войск в граничащие с Афганистаном страны. В начале августа войска РФ, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в совместных учениях в 20 километрах от афганской границы. Они проходили на фоне стремительного наступления талибов в Афганистане.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заявили, что будут проводить свою политику, исходя из законов шариата. После побега президента Ашрафа Гани, руководство страной взял на себя временный совет. В будущем он должен будет официально передать власть талибам.

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