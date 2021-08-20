Стало известно о позиции Путина по войскам США в странах Средней Азии

Путин на встрече с Байденом настоял на отказе США от военного присутствия в Средней Азии

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве высказался против присутствия войск США в странах Средней Азии. О позиции российского лидера сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Кремля и Белого дома.

Стало известно, что требование российского лидера оказалось препятствием для армии США в вопросах размещения в странах, граничащих с Афганистаном, своих летательных средств, включая беспилотные аппраты. По информации WSJ, ситуация усугубилась после прихода к власти в Кабуле движения «Талибан» (запрещено в России).