Россию призвали пойти на переговоры с талибами и помочь беженцам

Россия пока не готова предоставить убежище всем афганским беженцам, но она должна быть готова рассмотреть возможность принять тех, кто имеет российское гражданство, а также их семьи и друзей. Таких может оказаться более 10 тысяч человек, но страна должна пойти на это, чтобы защитить людей. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Сергей Марков.

Распределение беженцев между странами

Политолог подчеркнул, что американцы бросили сотрудничавших с ними граждан Афганистана не по своей воле, такого решения никто не принимал. Военные фактически бежали из страны, причем настолько стремительно, что забрать людей не было времени.

«Но в последние дни идет бурное обсуждение этой трагедии, — заметил Марков. — Особенно после того, как появились кадры с афганцами, цеплявшимися за шасси самолетов. Все это — чудовищные события в результате которых, вероятно, на онлайн совещании, посвященном проблеме, будет принято решение о консолидированных действиях по эвакуации максимального числа людей. Сейчас делается разнарядка по тому, какая страна примет какое количество беженцев, говорят, что их будет порядка одного миллиона. И это абсолютно правильно».

Политолог объяснил, что, вероятно, будет создан воздушный мост, через который вывезут все сотрудничавших с американцами жителей, членов их семей, а также, по возможности, всех тех, кто хочет бежать из страны. Он добавил, что Россия должна поддержать эти действия и помочь в их реализации. По мнению Маркова, здесь не место мелочной мести афганцам, выступавшим на стороне Штатов — необходимо вести диалог с руководителями «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России).

«Наша страна не вполне готова принять всех афганских беженцев, но необходимо рассмотреть возможность о приеме тех, кто имеет российское гражданство, а также их семей и друзей, — считает Марков. — Таких, я думаю, более 10 тысяч человек. Это тот тип людей, которые сотрудничали с советскими войсками еще в 70-80-е годы, дети партийных работников. Они бежали из Афганистана по мере того, как уходил Советский союз, получали у нас образование. Причем может показаться удивительным, но, по моему опыту, это была наименее криминализированная община в СССР и наиболее образованная».

Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что, когда в Афганистан пришли американцы, в стране появились рабочие места и многие граждане страны решили вернуться на родину. Тем более, что там им предлагали хорошие, высокооплачиваемые должности, соответствующие их образованию и навыкам.

«Конечно, на политические должности их не пустили, что, на мой взгляд, было ошибкой, но предоставили доступ в технократическую сферу. Люди стали инженерами, медиками. Они хорошо поработали, но теперь вынуждены снова бежать из страны, и мы обязаны их вывезти», — подчеркнул Марков.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».