Главу МИД Британии раскритиковали за отпуск во время падения Афганистана

Министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба призвали уйти в отставку после того, как он фактически проигнорировал обострение кризиса в Афганистане. Об этом пишет The Washington Post.

Министр столкнулся с жесткой критикой из-за своего нежелания прервать отпуск на фоне стремительного наступления боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Как отмечает издание, когда талибы захватили столицу страны Кабул, и прежний афганский режим пал, Рааб вместе с семьей отдыхал в пятизвездочном отеле на греческом острове Крит.

По данным The Guardian, Рааб уехал в отпуск 6 августа и вернулся спустя больше недели, 15 августа, когда «Талибан» уже взял под свой контроль Кабул. При этом источники издания в дипломатических кругах рассказали, что все это время министр фактически отказывался общаться по каким-либо вопросам.

В частности, стало известно, что Раабу рекомендовали связаться 13 августа с занимавшим на тот момент должность главы МИД Афганистана Ханифом Атмаром, чтобы обсудить эвакуацию из страны афганских граждан, которые работали на британских военных в регионе в качестве переводчиков. Однако британский министр в этот день оказался недоступен, и звонок вместо него попытался сделать его заместитель. В итоге общение британской и афганской сторон пришлось отложить еще на день из-за необходимости согласовать возможность переговоров от лица не лично главы МИД, а его замминистра.

Кроме того, по информации дипломатического источника The Guardian, Рааб и за несколько недель до падения Кабула не выражал особой заинтересованности в афганском кризисе. Перед своим отпуском министр не стал связываться с британскими послами в соседствующих с Афганистаном странах, например, в Пакистане и Узбекистане, а также не захотел встречаться с послами из стран региона в Лондоне. По словам собеседника издания, из-за отсутствия поддержки Рааба многие дипломаты были разочарованы.

На этом фоне в оппозиционной Лейбористской партии Рааба призвали уйти с поста министра иностранных дел. Также политики обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с требованием уволить Рааба, если он не подаст в отставку сам. Аналогичное мнение высказали и другие оппозиционные партии.

Действия министра подверглись критике даже со стороны Консервативной партии, которую он представляет. Так, один из депутатов, имя которого не раскрывается, заявил, что позиция Рааба теперь несостоятельна, а его решение не прерывать отпуск стало его самой большой ошибкой.

Ранее сообщалось, что наступление «Талибана» в Афганистане и захват ими столицы страны Кабула застали президента США Джо Байдена в отпуске. Отмечалось, что 13 августа американский лидер вместе со своей женой и небольшой группой персонала отправились в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.