В США подсчитали число эвакуированных из Афганистана

Президент США Джо Байден в рамках брифинга с журналистами по ситуации в Афганистане назвал число эвакуированных в Соединенные Штаты из Кабула с момента обострения обстановки в стране. Трансляция брифинга велась на сайте телеканала ABC News.

По его словам, в общей сложности с начала июля США эвакуировали около 33 тысяч человек. Из них 11 тысяч человек было эвакуировано за последние 36 часов. Бацден сообщил, что Вашингтон тщательно отслеживает угрозы для эвакуиции со стороны террористов, и боевики «Талибана» в данный момент не препятствуют вывозу американскими военными людей из аэропорта Кабула.

15 августа власть в Афганистане перешла в руки талибов. Бывший лидер страны Ашраф Гани и некоторые другие высокопоставленные чиновники сбежали из страны. Многие посольства начали экстренную эвакуацию дипломатов и граждан. Из-за большого количества желающих улететь в аэропорту скопилось огромное количество людей.

22 августа Госдепартамент США объявил, что аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов для эвакуации тех, кто уже находится на его территории. После этого рейсы возобновятся.