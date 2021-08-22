Госдепартамент США объявил, что аэропорт Кабула закроют на 48 часов для эвакуации людей

Госдепартамент США объявил, что аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов для эвакуации тех, кто уже находится на его территории. После этого рейсы возобновятся, сообщает Khaama Press.

По информации агентства, тысячи мужчин, женщин и детей сейчас находятся рядом с аэропортом в надежде покинуть Афганистан. США и другие страны рекомендовали своим гражданам не приезжать в авиагавань, поскольку попасть на ее территорию практически невозможно из-за большого скопления людей.

При этом боевики «Талибана» (террористическое движение запрещено в России) заявили, что в ближайшие часы намерены наладить ситуацию в аэропорту и открыть дорогу, чтобы облегчить выезд из воздушной гавани.

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Ранее администрация президента США Джо Байдена предупредила крупных американских авиаперевозчиков, что их самолеты могут быть использованы для эвакуации людей из Афганистана. По данным Reuters, направлять гражданскую авиацию непосредственно в республику не планируется. Отмечается, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Американская газета The New York Times передает, что власти США собираются использовать для этих целей 20 авиалайнеров.

15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан.

После этого сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны. На видеозаписях с места событий видно, как люди врываются в здание аэродрома и за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка.