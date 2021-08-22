Трамп заявил об упавшем на колени перед талибами Байдене

Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что Джо Байден упал на колени перед «Талибаном»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден упал на колени перед радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), которое в итоге захватило власть в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

На митинге сторонников в Алабаме Трамп рассказал о своих переговорах с главой политического офиса «Талибана» Абдулом Гани Барадаром в прошлом году.

«Я сказал: "Абдул, если что случится, мы вам устроим террор, будет ужасно. Не трогайте американцев, никогда не приходите в нашу страну, а вы станете продолжать свою гражданскую войну". Я ничего с этим не могу поделать, они воевали сотни лет, они это делают», — сказал экс-президент.

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Он отметил, что в ходе переговоров талибов заставили принять некоторые условиям американцев. Однако потом к власти пришел Байден. «Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: заходите, забирайте все, что у нас есть. Позор, самая унизительная вещь, которую мы когда-либо видели», — заявил Трамп.

По его словам, весь мир смотрит на происходящее с разочарованием.

Ранее Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана выглядит как капитуляция и что в регион возвращается Россия.

«Талибан» начал наступление в Афганистане на фоне вывода американского контингента из страны. 15 августа боевики объявили, что контролируют всю афганскую территорию.