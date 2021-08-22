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Трамп заявил об упавшем на колени перед талибами Байдене

Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что Джо Байден упал на колени перед «Талибаном»
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Дональд Трамп на митинге в Алабаме
Дональд Трамп на митинге в Алабаме
Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден упал на колени перед радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), которое в итоге захватило власть в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

На митинге сторонников в Алабаме Трамп рассказал о своих переговорах с главой политического офиса «Талибана» Абдулом Гани Барадаром в прошлом году.

«Я сказал: "Абдул, если что случится, мы вам устроим террор, будет ужасно. Не трогайте американцев, никогда не приходите в нашу страну, а вы станете продолжать свою гражданскую войну". Я ничего с этим не могу поделать, они воевали сотни лет, они это делают», — сказал экс-президент.

Он отметил, что в ходе переговоров талибов заставили принять некоторые условиям американцев. Однако потом к власти пришел Байден. «Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: заходите, забирайте все, что у нас есть. Позор, самая унизительная вещь, которую мы когда-либо видели», — заявил Трамп.

По его словам, весь мир смотрит на происходящее с разочарованием.

Ранее Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана выглядит как капитуляция и что в регион возвращается Россия.

«Талибан» начал наступление в Афганистане на фоне вывода американского контингента из страны. 15 августа боевики объявили, что контролируют всю афганскую территорию.

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