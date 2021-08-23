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Байден объяснил свое решение вывести войска из Афганистана

Президент США Байден: вывод войск из Афганистана войдет в историю как правильное решение
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Фото: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Президент США Джо Байден считает, что принял правильное решение по Афганистану. Об этом сообщает РИА Новости.

«Моя работа — выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну», — объяснил американский лидер в ходе выступления в Белом доме.

Байден также отметил, что вывод войск из Афганистана войдет в историю как логичное, рациональное и правильное решение. По его мнению, такие страны, как Россия и Китай, только приветствовали бы ситуацию, при которой Соединенные Штаты продолжали бы войну в Афганистане. «Они ничего бы не хотели сильнее, чем то, чтобы мы оставались завязшими там, полностью занятыми тем, что там происходит», — заявил он.

Ранее в августе ветеран подразделения армии США, воевавший в Афганистане, назвал решение президента США Байдена об эвакуации позором. По словам военного, своими действиями в Кабуле глава государства подарил стратегическую победу антизападным радикалам.

В мае Байден заявил, что американские войска вместе с силами НАТО начинают окончательную эвакуацию из Афганистана. 8 июля он сказал, что американская армия уйдет с афганской территории до 31 августа. 15 августа талибы взяли Кабул и объявили о своей победе над афганским правительством в борьбе за власть в стране.

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