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В МИД предсказали угрозу от ухода НАТО из Афганистана

Александр Грушко: после ухода из Афганистана НАТО будет раздувать «российскую угрозу»
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Фото: Reuters

В МИД России заявили, что уход войск НАТО из Афганистана может привести к тому, что Запад будет еще больше «раздувать российскую угрозу». Об этом сообщает РИА Новости.

Как предсказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, за всю историю существования НАТО искал доказательства собственной востребованности перед общественным мнением. Он отметил, что после выхода из холодной войны СССР альянс «оказался как рыба, выброшенная на сушу».

Представитель МИД добавил, что доказывать свою значимость НАТО приходилось за счет гуманитарной помощи и крупных операций в бывшей Югославии, Афганистане и Ливии. «С концепции "угрозы с востока" стряхнули пыль», — подчеркнул Глушко.

Ранее в августе ветеран подразделения армии США, воевавший в Афганистане, назвал решение президента США Байдена об эвакуации позором. По словам военного, своими действиями в Кабуле глава государства подарил стратегическую победу антизападным радикалам.

В мае Байден заявил, что американские войска вместе с силами НАТО начинают окончательную эвакуацию из Афганистана. 8 июля он сказал, что американская армия уйдет с афганской территории до 31 августа. 15 августа талибы взяли Кабул и объявили о своей победе над афганским правительством в борьбе за власть в стране.

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