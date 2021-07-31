Байден оконфузился на совещании

Президент США Джо Байден во время онлайн-совещания с губернаторами получил от своего помощника записку с надписью «Сэр, у вас что-то на подбородке». О конфузе главы государства сообщает New York Post.

Американский президент провел в пятницу, 30 июля, совещание, трансляция которого велась из Белого дома. Во время выступления одного из губернаторов Байден получил от помощника записку, в которой говорилось о его подбородке. Журналисты предположили, что президент ел на завтрак яйцо, и небольшой кусок остался на лице.

Прочитав послание, президент вытер подбородок пальцами, а затем провел по нему тыльной стороной ладони. Вскоре Байдену понадобилось сделать заметки. Он взял полученный от помощника листок и повернул его к себе обратной стороной, случайно продемонстрировав репортерам, что было написано на нем.

Ранее Байден оговорился во время своего выступления в штате Пенсильвания, перепутав бывшего главу государства Барака Обаму с другим американским лидером Дональдом Трампом. После недоразумения президент извинился, описав произошедшее как «оговорка по Фрейду».