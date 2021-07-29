Байден перепутал Обаму с Трампом и заявил об «оговорке по Фрейду»

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в штате Пенсильвания оговорился и перепутал бывшего главу государства Барака Обаму с другим американским лидером Дональдом Трампом. Трансляцию мероприятия вел телеканал C-SPAN.

Байден, рассказывая о кризисе автомобильной промышленности в 2009 году, заявил, что «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться этой проблемой. После недоразумения американский лидер извинился и отметил, что это была «оговорка по Фрейду». Байден пояснил, что когда он был вице-президентом, главой государства был Обама.

Ранее президент США во время своей пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным оговорился и чуть не назвал Путина именем своего предшественника — 45-го президента США Дональда Трампа. В самом начале своей речи перед представителями СМИ Байден рассказал, что внимательно смотрел выступление российского лидера, однако он чуть было не назвал фамилию Трампа.