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Байден обозвал журналистку «головной болью» из-за вопроса о вакцинации

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден обозвал журналистку NBC Келли О'Доннелл после вопроса об обязательной вакцинации медицинских работников от коронавируса. Его слова передает FOX News.

«Вы — такая "головная боль", но я отвечу на ваш вопрос. Да, министерство по делам ветеранов потребует, чтобы все врачи, которые работают в их учреждениях, вакцинировались», — заявил политик. Журналистка подчеркнула, что не обиделась на комментарий Байдена и даже восприняла его слова как комплимент.

Американский лидер не в первый раз странно себя ведет с представителями СМИ. Так, 25 июня он обратился к журналистам шепотом в ходе пресс-конференции. Запись с выступления политика распространилась в интернете и запустила хештег «Жуткий Джо» (Creepy Joe).

До этого Байден поссорился с журналисткой из-за слов о конструктивности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, которая прошла в Женеве 16 июня. Он заявил, что женщина «занимается не тем делом», если не понимает важности прошедшего саммита. Позднее он извинился перед журналисткой и сказал, что «не должен был быть таким умником».

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