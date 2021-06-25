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Байден шепотом обратился к журналистам

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Президент США Джо Байден странно взаимодействовал с представителями СМИ на пресс-конференции в Белом доме. Видео с мероприятия опубликовало издание Townhall.com в Twitter.

Американский лидер высказывался о законопроекте об инфраструктуре. На кадрах видно, как он обращается к журналистам шепотом. «Я уже выделил им 1,9 триллиона долларов экономической помощи», — прошептал Байден. Президент делал длинные паузы в своей речи и часто перегибался через трибуну.

Запись с пресс-конференции распространилась в интернете и запустила хештег «Жуткий Джо». Тренд подхватили некоторые республиканские политики. Они усомнились в психической адекватности американского лидера и сравнили его с персонажами фильмов ужасов.

Байден не в первый раз странно себя ведет с прессой. 17 июня он поругался с американской журналисткой во время пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Репортер Кейтлин Коллинз, задавая вопрос, отметила, что не увидела конструктива на прошедшем саммите. «Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не тем делом», — резко ответил американский лидер.

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