Лавров высказался по поводу приема афганских беженцев в России

Глава министерства иностранных дел (МИД), член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров заявил, что в вопросах по поводу приема беженцев Россия будет руководствоваться своими обязательствами по международному гуманитарному праву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы руководствуемся исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву», — подчеркнул Лавров, комментируя вопрос, будет ли Россия принимать беженцев из Афганистана.

Накануне, 19 августа, глава российского внешнеполитического ведомства призвал все стороны афганского конфликта «к срочному переходу к общенациональному диалогу».

Ранее Госдепартамент США опубликовал документ, в котором 60 стран мира призвали обеспечить безопасный выезд из Афганистана иностранных граждан и афганцев, которые захотят покинуть страну. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил все государства мира о том, что их ожидает наплыв афганских беженцев. О своей готовности принять людей, бегущих из страны, которую захватили талибы (движение Талибан запрещено в России), заявили Канада, Албания и Косово.