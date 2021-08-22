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МИД заявил о разрушении всех форматов сотрудничества между НАТО и Россией

МИД РФ: НАТО разрушил все форматы сотрудничества с Москвой, в том числе по Афганистану
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что НАТО разрушил все форматы сотрудничества с Москвой, в том числе по Афганистану.

«Цену за эту геополитическую игру, ничего общего не имеющую с интересами безопасности, в итоге пришлось заплатить афганцам», — сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что уход войск НАТО из Афганистана может привести к тому, что Запад будет еще больше «раздувать российскую угрозу».

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.

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