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Путин оценил влияние ситуации в Афганистане на безопасность в России

Президент Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет отношение к безопасности в России
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями «Единой России» заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «360» на своем YouTube-канале.

При этом глава государства подчеркнул, что негативно оценивает идею западных стран размещать беженцев из Афганистана в государствах Центральной Азии, пока те не получат европейские или американские визы. «Россия не должна допустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев», — добавил Путин.

20 августа президент впервые прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он отметил, что следует прекратить навязывание сторонних ценностей и строить демократию в других странах. По мнению президента России, «навязывать что-либо в Афганистане контрпродуктивно».

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.

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