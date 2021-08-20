Путин и Меркель обсудили Афганистан и Украину

20 августа в Москве состоялась встреча российского президента Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также ряд международных тем. Лидеры стран затронули и проект газопровода «Северный поток-2», однако это не стало главной темой встречи.

Главы стран обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине

Стороны высказались по поводу военно-политического кризиса в Афганистане после ухода оттуда войск США и их союзников. По мнению Меркель, факт того, что «Талибан» (движение запрещено в России как террористическое) смог захватить власть в стране, вызывает расстройство, однако это реальность, с которой приходится считаться. Она призвала международное сообщество бороться с перспективой возрождения терроризма в Афганистане.

Похожего мнения придерживается и Владимир Путин. Он подчеркнул, что операцию в Афганистане нельзя назвать успешной, однако «топтаться» на этом и называть ее провалом не в интересах РФ. По его словам, Россия заинтересована в стабильности в Афганистане. Кроме того, отметил российский лидер, Западу стоит уважать другие страны и «предоставить народам право самим определять свою судьбу, как бы долго они ни шли по пути демократизации своих стран».

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На пресс-конференции по результатам встречи были упомянуты отношения с Украиной и Минские соглашения: Меркель указала на то, что на линии разграничения продолжают гибнуть украинские военнослужащие, а «нормандский формат» международного урегулирования этой проблемы переживает «некоторый застой».

Как отметил в ответ российский президент, нарушения Минских соглашений достигают такого масштаба, что Киев скоро вовсе перестанет их соблюдать. Он предупредил, что Украина готовит фактический односторонний выход из соглашений, и призвал Меркель повлиять на украинские власти для выполнения всех их обязательств по Донбассу.

Меркель заявила о требовании отпустить Навального

Канцлер уделила особое внимание вопросу учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального. По ее мнению, ситуация с ним — «угнетающая и неприемлемая».

Меркель напомнила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор Навальному произвольным и несоразмерным. На встрече с Путиным она подчеркнула, что немецкая сторона продолжит следить за развитием этого дела, и призвала освободить Навального.

Глава российского государства ответил, что тот осужден не за политическую деятельность, а за «криминальные правонарушения против иностранных партнеров». Он подчеркнул, что никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона.

Это была последняя поездка Меркель в Москву в статусе главы ФРГ

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Визит Меркель в Москву начался с того, что она возложила венок у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Последовала минута молчания, после чего оркестр сыграл гимн Германии.

Владимир Путин встретил ее фразой Guten Tag («Добрый день») и по обыкновению вручил букет цветов — пионов и хризантем. Канцлер поздоровалась с ним той же фразой по-русски и обратилась к нему «дорогой Владимир».

Это последний визит Меркель в Москву в ранге главы германского правительства. За более чем 15 лет на посту она 20 раз была с официальным визитом в российской столице.

После Москвы канцлер отправится в Киев к Зеленскому

На воскресенье, 22 августа, у Меркель запланирована поездка в Киев и встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По итогам визита она выступит вместе с Зеленским на совместной пресс-конференции.

Сообщается, что в украинской столице она также возложит венок к мемориалу Неизвестного Солдата, однако украинский лидер сделает это вместе с ней. Кроме того, по информации СМИ, Зеленский собирается наградить Меркель украинским орденом Свободы.