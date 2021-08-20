Путин впервые прокомментировал ситуацию в Афганистане

Следует прекратить навязывание сторонних ценностей, также нужно строить демократию в других странах. Так ситуацию в Афганистане прокомментировал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По мнению президента России, «навязывать что-либо в Афганистане контрпродуктивно». Это его первое публичное заявление о ситуации в стране.

Кроме того, он отметил, что для недопущения развала Афганистана нужно исходить из реалий, в которых «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), захватил власть в стране. Также Путин заявил, что необходимо пресечь проникновение террористов под видом беженцев в страны, граничащие с Афганистаном.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков опроверг универсальность либеральной модели прогресса США и западного альянса на примере ситуации в Афганистане. В частности, сенатор указал на рухнувшую американскую власть в регионе.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.