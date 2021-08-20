Россия
 
Последние новости
У Путина осталось «много вопросов» к Меркель
Мужчину арестовали из-за смерти его жены-подростка при родах
Группа нелегальных мигрантов застряла между Польшей и Белоруссией
Мчащийся в Кремль кортеж Меркель попал на видео 
Еще один россиянин сорвался с вулкана на Камчатке
Меркель обсудит Афганистан на встрече с Путиным
Главу МИД Британии раскритиковали за отпуск во время падения Афганистана
Поездка на такси из Шереметьево в отель обошлась иностранке в 33 тысячи рублей 
Украинские двигатели начнут ремонтировать в России
Политологи назвали причины репрессий со стороны «Талибана»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совфеде рассказали о рухнувшей власти США в Афганистане

Сенатор Алексей Пушков: власть США в Афганистане рухнула
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале опроверг универсальность либеральной модели прогресса США и западного альянса на примере ситуации в Афганистане. Сенатор, в частности, указал на рухнувшую американскую власть в регионе.

«Развитие событий в Афганистане, конечно, не предмет для радости. Но оно показывает, насколько неприемлема для многих обществ претендующая на универсальность либеральная модель прогресса с ее "новыми ценностями", активно продвигаемая прежде всего США, как и западным альянсом в целом», — написал сенатор.

Пушков также назвал Афганистан страной, которая выпала из американоцентричного «либерального мирового порядка», который пошатнулся в последние годы. По его мнению, талибы ощущают свою силу, «возможности игры с Ираном, Катаром, Китаем, Турцией — и не только», а также «не стесняются диктовать США свои условия». Под «условиями» сенатор имеет в виду требования «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) о выводе американский войск из Афганистана до 11 сентября.

Ранее Пушков оценил последствия захвата Афганистана талибами для идеологии США. По его словам, развитие событий для страны является «драматичным, если не катастрофичным».

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бегущие от талибов афганцы передали своих детей американским военным
Власти Казахстана рассказали о своем отношении к «Талибану»
Названы сроки завершения эвакуации американцев из Афганистана