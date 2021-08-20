В Совфеде рассказали о рухнувшей власти США в Афганистане

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале опроверг универсальность либеральной модели прогресса США и западного альянса на примере ситуации в Афганистане. Сенатор, в частности, указал на рухнувшую американскую власть в регионе.

«Развитие событий в Афганистане, конечно, не предмет для радости. Но оно показывает, насколько неприемлема для многих обществ претендующая на универсальность либеральная модель прогресса с ее "новыми ценностями", активно продвигаемая прежде всего США, как и западным альянсом в целом», — написал сенатор.

Пушков также назвал Афганистан страной, которая выпала из американоцентричного «либерального мирового порядка», который пошатнулся в последние годы. По его мнению, талибы ощущают свою силу, «возможности игры с Ираном, Катаром, Китаем, Турцией — и не только», а также «не стесняются диктовать США свои условия». Под «условиями» сенатор имеет в виду требования «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) о выводе американский войск из Афганистана до 11 сентября.

Ранее Пушков оценил последствия захвата Афганистана талибами для идеологии США. По его словам, развитие событий для страны является «драматичным, если не катастрофичным».

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.