Путин и Макрон поговорили по телефону

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе переговоров лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, а также на юго-востоке Украины. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов (запрещено в РФ). С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», — говорится в тексте. Макрон и Путин выразили готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и Группы двадцати, содействовать установлению мира и стабильности.

Также Путин в разговоре выразил обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины и обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева, который в последнее время «обостряет ситуацию на линии соприкосновения». «Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса. Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины», — уточняется в сообщении.

Кроме того, лидеры затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Они оба высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы отметили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан. Сразу после этого страны начали экстренную эвакуацию своих дипломатов и граждан из Афганистана. Покидать страну также начали сами афганцы, не желающие жить под властью талибов.

