В НАТО захотели «серьезного» диалога с Россией

В НАТО в любое время готовы начать диалог с Россией, однако он должен предусматривать серьезное отношение, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, в первую очередь при выстраивании отношений с Москвой необходимо реалистично оценивать то, что собой представляет Россия. «Россия — это замечательная страна с замечательными жителями, где в настоящий момент существует политическая система, которая, с моей точки зрения, имеет явные автократические признаки», — сказала министр.

Как считает Крамп-Карренбауэр, Москва не только бросает вызов западным странам, но и якобы действует враждебно. Однако, несмотря на это, Западу необходимо всегда говорить о том, что «приглашающая к диалогу рука протянута» и что в любое время западные государства хотят «вступить в серьезный диалог».

В июне канцлер Германии Ангела Меркель призвала возобновить диалог с Москвой и пригласить президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, который прошел 24-25 июня в Брюсселе. Ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако главы ряда других государств и правительств Евросоюза отвергли эту идею.