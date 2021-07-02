Мир
 
Последние новости
Грузовой Boeing 737 упал у берегов Гавайев
Автоюрист оценил отказ от обязательного техосмотра машин при получении ОСАГО
На заслуженную артистку Белоруссии Анжелику Агурбаш завели уголовные дела
Черчесов связался с главным тренером сборной Украины
Депутат от партии Зеленского назвал справедливой «утрату прав русскими на Украине»
Домработница Пугачевой раскрыла тайну личной жизни 
Пранкеры притворились Собчак и позвонили менеджеру скопинского маньяка
На Украине возбудили дело в отношении СБУ по иску Моргенштерна
Стало известно о находившихся на борту потерпевшего крушение Boeing 737
«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Еще одна страна Европы выступила за диалог с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Санна Марин
Санна Марин
Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Финляндия стала еще одной страной Европы, которая выступила за развитие отношений с Москвой. О позиции Хельсинки заявила премьер-министр страны Санна Марин, ее слова передает газета Le Monde.

Политик поддержала предложение Германии и Франции о перезапуске диалога с российской стороной. Она подчеркнула, что отказ от прямого контакта с Москвой не принес Европе положительных результатов. «Мы должны быть очень точными и твердыми в отношениях с Россией, но нам также необходим диалог, если мы хотим влиять на ее позицию», — отметила политик.

25 июня финский премьер поддержала инициативу по организации саммита России и стран Евросоюза. Она рассказала, что в объединении задумываются о пересмотре этого вопроса. «Дискуссия была достаточно длинной, и лидеры ряда стран высказывали различные мнения о том, на какой стадии диалог должен произойти. Но это по-прежнему открытый вопрос... я думаю, это хорошая инициатива — организовать такой тип дискуссии. (...) Я думаю, мы обсудим это в дальнейшем», — заявила глава финского правительства.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель призвала возобновить диалог с Москвой и пригласить президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, который прошел 24-25 июня в Брюсселе. Ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако главы других государств и правительств Евросоюза отвергли эту идею.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sanna Marin, première ministre finlandaise : « Ceux qui rêvent d’un second plan de relance européen peuvent l’oublier »
В США заявили о «надвигающейся буре» из-за ошибки в отношениях с Россией
Франция поддержала позицию Германии по диалогу с Россией
Лавров отреагировал на инициативу пригласить Путина на саммит Евросоюза