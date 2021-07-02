Еще одна страна Европы выступила за диалог с Россией

Финляндия стала еще одной страной Европы, которая выступила за развитие отношений с Москвой. О позиции Хельсинки заявила премьер-министр страны Санна Марин, ее слова передает газета Le Monde.

Политик поддержала предложение Германии и Франции о перезапуске диалога с российской стороной. Она подчеркнула, что отказ от прямого контакта с Москвой не принес Европе положительных результатов. «Мы должны быть очень точными и твердыми в отношениях с Россией, но нам также необходим диалог, если мы хотим влиять на ее позицию», — отметила политик.

25 июня финский премьер поддержала инициативу по организации саммита России и стран Евросоюза. Она рассказала, что в объединении задумываются о пересмотре этого вопроса. «Дискуссия была достаточно длинной, и лидеры ряда стран высказывали различные мнения о том, на какой стадии диалог должен произойти. Но это по-прежнему открытый вопрос... я думаю, это хорошая инициатива — организовать такой тип дискуссии. (...) Я думаю, мы обсудим это в дальнейшем», — заявила глава финского правительства.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель призвала возобновить диалог с Москвой и пригласить президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, который прошел 24-25 июня в Брюсселе. Ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако главы других государств и правительств Евросоюза отвергли эту идею.