Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным» в вопросах Украины

Зеленский заявил, что Путин проявляет чрезмерную эмоциональность по отношению к Украине

Президент России Владимир Путин руководствуется иррациональными соображениями в отношениях с Украиной. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Washington Post накануне своего визита в США.

По его словам, Путин проявляет чрезмерную эмоциональность во всех вопросах, касающихся Украины. Зеленский отметил, что иногда российский лидер даже «слишком эмоционален», что мешает ему объективно оценивать те или иные политические события.

Политик также подчеркнул, что Украина по-прежнему ожидает вступления в НАТО. Он пояснил, что получение членства в альянсе сможет гарантировать Украине защиту от российского вмешательства.

Он добавил, что заявление президента США Джо Байдена о том, что Украина до сих пор не соответствует критериям альянса, задело его за живое из-за несправедливости. «Потому что знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции», — сказал Зеленский.

В середине июля Зеленский похвалил статью, опубликованную Путиным, и пообещал вскоре ответить на нее. Он также добавил, что хотел бы обсудить отдельные ее положения при личной встрече.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, она затрагивает вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.

