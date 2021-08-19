Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к прямым переговорам с Путиным о заключенных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным для освобождения политзаключенных в Крыму. Интервью украинского лидера опубликовано на сайте «НВ».

По его словам, Киев сформировал списки украинских политзаключенных, но вопрос об их освобождении «полностью замедлен».

«На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу, — сказал Зеленский. — Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время "Крымской платформы". У меня есть перечень постоянных вопросов, которые я обсуждаю со всеми лидерами, на любом формате встреч. Вопрос заключенных крымчан я всегда поднимаю».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

Зеленский добавил, что «рычаг решений на стороне России», которая не признает этих людей украинскими политзаключенными.

В прошлом году глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сохраняет дипломатические отношения с Москвой для помощи «сотням политзаключенных» на российской территории.

В апреле Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российский президент в ответ посоветовал начать переговоры с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять украинского лидера в Москве.

В конце мая Зеленский сообщил о начале переговоров по организации встречи с Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил это.

