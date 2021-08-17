Большинство украинцев поддержали встречу Зеленского и Путина

Более 60 процентов украинцев сочли встречу Зеленского и Путина необходимой

Большинство украинцев поддержали личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным и назвали ее условием для возвращения Донбасса, установления мира на Украине и налаживания отношений с Москвой. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» среди населения республики, сообщает «Интерфакс-Украина».

Необходимой такую встречу сочли 66,9 процента опрошенных. При этом 33,2 процента ответили «безусловно, да», а 33,7 процента — «скорее, да». Противоположную точку зрения высказали 29,7 процента респондентов.

51,1 украинцев заявили, что ради возвращения Донбасса и установления мира на Украине Зеленский также должен встретиться с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. С ними оказались несогласны 39,3 процента опрошенных, а 9,6 процента затруднились с ответом.

Ранее стало известно, что 52,8 процента украинцев выступили за выполнение Украиной Минских соглашений. При этом 44,9 процента опрошенных поддержали бы предоставление самопровозглашенным республикам Донбасса автономии в составе страны ради прекращения боевых действий.