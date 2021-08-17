Большинство украинцев поддержали выполнение Украиной Минских соглашений

Больше 50 процентов украинцев выступили за выполнение Минских соглашений

Большинство украинцев считают, что Украине необходимо выполнять Минские соглашения. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» среди населения республики, сообщает «Интерфакс-Украина».

Выполнение Минских соглашений украинской стороной поддержали 52,8 процента респондентов. Еще 38,1 процента опрошенных выступили за отказ от реализации договоренностей, а 9,1 процента — затруднились с ответом.

При этом 44,9 процента респондентов поддержали бы предоставление Донецкой и Луганской самопровозглашенным республикам автономии в составе Украины для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а 37,5 процента опрошенных не поддержали бы такое решение, еще 17,6 процента украинцев не смогли ответить на этот вопрос.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о невозможности выполнения Минских соглашений в текущем виде. По его словам, «фундаментальной вещью» для их пересмотра является факт получения жителями Донбасса российских паспортов.

