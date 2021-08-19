Зеленский предрек украинской власти радостный прием в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью воспримут возвращение украинской власти на полуостров. Интервью главы государства опубликовано на сайте «НВ».

По словам Зеленского, Россия давно «информационно работала» с крымчанами. «И паспортизация, и телевизор, и люди, которые приезжали. Я помню еще с "Квартала" — из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане», — заявил президент.

Теперь жители полуострова «поняли, что произошло», считает он. «Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — предрек Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество участников саммита «Крымская платформа», который состоится в Киеве 23 августа, увеличилось до 45 стран и международных организаций.