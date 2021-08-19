Участников «Крымской платформы» стало больше

Количество участников саммита «Крымская платформа», который состоится в Киеве 23 августа, увеличилось до 45 стран и международных организаций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Европейская правда».

По его словам, 14 из них составляют главы государств. Стало известно, что большинство руководителей стран и правительств прибудут из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии. Министр отметил, что вместе с Украиной число участников составит 45 стран, правительств и международных организаций.

«Через четыре дня на наших глазах будет без преувеличения твориться история. Мы официально запустим первый международный формат по Крыму», — заявил Кулеба. Он добавил, что мероприятие положит начало новому этапу в процессе «деоккупации» полуострова.

Ранее Кулеба пригласил Россию принять участие в саммите проекта «Крымская платформа». Он пояснил, что тема переговоров будет одна — «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории».

Позже Кулеба опроверг свои же слова, заявив, что Киев не приглашал представителей России к участию в саммите, но готов к диалогу о Крыме.

Российские власти критикует создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал грядущий саммит «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.