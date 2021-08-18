В Крыму назвали приглашение России на «Крымскую платформу» «цирком с конями»

Ситуация с приглашением России на украинский саммит «Крымская платформа» напоминает цирк. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, сообщает РИА Новости в среду, 18 августа.

«То они приглашают Россию на свою "Крымскую платформу", то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда — цирк с конями», — сказал он.

Молохов рассказал, что ради шутки как глава учрежденной в Брюсселе международной ассоциации «Таврида» направил заявку на участие в «Крымской платформе» в качестве спикера и теперь «с нетерпением ждет ответа».

Он подчеркнул, что участникам украинского саммита стоило бы узнать отношение к ним самих жителей российского полуострова после устроенных Киевом водной и энергетической блокад, а также санкционной политики.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Россию принять участие в саммите проекта «Крымская платформа». Он пояснил, что тема переговоров будет одна — «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории». Позже Кулеба опроверг свои же слова, заявив, что Киев не приглашал представителей России к участию в саммите, но готов к диалогу о Крыме.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.