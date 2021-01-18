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В Госдуме прокомментировал идею саммита по Крыму

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал планы проведения саммита о статусе Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

Бальбек отметил, что участники саммита «подпишутся под очередной филькиной грамотой — и разъедутся гости, а Украина останется с Крымом — на бумаге». «Где же такое видано, чтобы Россия по каким-то декларациям, а точнее, скажем прямо, никчемным бумажонкам свои территории отдавала?» — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Россию принять участие в саммите проекта «Крымская платформа». Он пояснил, что тема переговоров будет одна: «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории».

В ответ депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет ответил, что любые международные форматы наподобие проекта «Крымская платформа» обречены на провал и бесперспективны, а России «абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает действия России оккупацией.

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