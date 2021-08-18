В Крыму назвали предстоящий украинский саммит актом дипломатической агрессии

Предстоящий украинский саммит «Крымская платформа» является актом дипломатической агрессии. Так его назвал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, слова которого приводит РИА Новости.

«"Крымская платформа", независимо от того, кто примет в ней участие, является актом дипломатической агрессии в отношении Российской Федерации, так как на ней будет идти речь о нарушении территориальной целостности нашей страны», — уточнил Бобков.

Он добавил, что Крым — неотъемлемая часть России, это закреплено в новой редакции Конституции. Именно поэтому, по его словам, участвовать в саммите российская сторона не будет.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в украинском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма».