В России предложили альтернативу киевскому саммиту «Крымская платформа»

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова по всему миру. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Материалы по теме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс? Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? Дипломатическая акробатика. Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?

«Западным странам пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли "международной платформой по деоккупации Крыма", а начать налаживать контакты и сотрудничество с международной ассоциацией "Друзей Крыма", которая стала влиятельной и по сути миротворческой организацией», — заявил Мурадов.

По его словам, ассоциация ведет в мире большую работу по признанию права крымского народа на самоопределение, которым он воспользовался в ходе легитимного референдума 2014 года. Он отметил, что в отличие от «Крымской платформы», пропитанной духом агрессии и вражды, нацеленной на зачистку полуострова от его населения, «Друзья Крыма» преследуют очень гуманные и правильные цели.

«Спешим разочаровать участников антироссийского шабаша в Киеве — крымчане уже переселились к себе, в Россию, причем, как положено, вместе со своей исторической землей», — подчеркнул постпред.

Саммит «Крымская платформа» по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос «возвращения» контроля над Крымом. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, участие в саммите уже подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».