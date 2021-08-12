Киев предупредили о последствиях десяти непонятых посланий Путина

Депутат Рады Кузьмин заявил, что десять посланий Путина Украине будут иметь последствия

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил, что президент России Владимир Путин дал Украине десять предупреждений, которые власти в Киеве проигнорировали, и предупредил в Facebook о последствиях подобного непонимания.

В первую очередь он отметил «месседж» по поводу Майдана, который никто не понял. Вторым являлся Крым, но «опять не дошло».

Предупреждения про Крым

В свою очередь вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предупредил участников международного саммита «Крымская платформа» о болезненных последствиях в случае его проведения, передает РИА Новости. В частности, это могут стать аресты активов и запрет на въезд в Россию.

Это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды Георгий Мурадов Фото: Постоянное Представительство Республики Крым при Президенте Российской Федерации

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первый саммит «Крымской платформы» посетят представители 37 стран. «Международная поддержка "Крымской платформы" набирает обороты», — констатировал он.

«Месседж» по Донбассу

Депутат Кузьмин третьим предупреждением Путина назвал Донбасс, однако и оно прошло мимо Киева. Он посетовал, что власти призывают уехать в Россию тех, кому не нравится происходящее в стране, имея в виду недавнее заявление главы государства Владимира Зеленского.

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Украинский лидер посоветовал жителям Донбасса, испытывающим симпатии к России, покинуть регион, поскольку он рано или поздно вернется под контроль Киева. При этом он призвал жителей, которые считаются себя украинцами, оставаться на месте, иначе в этих землях «цивилизации не будет».

Предупреждение по газу

Кузьмин отметил три предупреждения Путина, которые касались украинской энергетики, он выделил «Турецкий поток», «Северный поток-2» и увеличение цены на газ.

Депутат Верховной Рады Антон Поляков в своем Telegram-канале отметил, что, несмотря на договоренность Германии и США не вводить новых санкций против «Северного потока-2», цены на газ возросли.

Никто в Европе, а уж тем более в Украине не в состоянии остановить «Северный поток-2». Он будет запущен и станет важным рычагом воздействия на Европу со стороны России. Наши европейские «партнеры» могут сколько угодно петь о «поддержке» Украины, но поддерживать ее они готовы только в теплых квартирах Антон Поляков Фото: Верховная Рада

21 июля США обнародовали детали соглашения с ФРГ по «Северному потоку-2». Вашингтон согласился не препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин взял на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

«Они действительно не понимают чем все это может закончиться?»

Ренат Кузьмин среди предупреждений российского лидера Владимира Путина назвал увеличение цены на газ, седьмым — иск к Украине в ЕСПЧ, а также заявление в ООН, статью Путина о единстве русских и украинцев и обвинение в незаконном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением? Ренат Кузьмин Фото: Верховная Рада

Ранее украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль рассказал о страхе украинского президента Владимира Зеленского перед российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Зеленский отказывается от встречи с Путиным, потому что он «трусоватый» и боится главу России. Москаль подчеркнул, что из-за своей фобии перед российским лидером президент Украины не хочет ехать в Москву и найдет кучу причин, чтобы этого не делать.

