Украинский политолог объяснил страх Германии и Франции из-за военной мощи Киева

Украинский политолог Вадим Карасев объяснил причины, по которым западные государства не желают пускать страну в Евросоюз и НАТО. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Как пояснил Карасев, Германия и Франция не готовы признать Украину частью Запада из-за ее военной мощи. По его словам, если Киев будет членом НАТО и ЕС, то это может привести к доминированию Восточной Европы над Западной. «Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», — добавил он.

Украина — это большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь. И это немцев и французов настораживает Вадим Карасев Политолог

Политолог отметил, что в таком случае проатлантический фланг Европы будет антинемецким из-за проблем западных государств с поляками и странами Балтии, особенно после окончания строительства газопровода «Северный поток-2».

Командная работа

Совсем недавно посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что обязательным условием для принятия страны в состав НАТО является институциональная реформа в сфере обороны. Однако пока украинские власти не достигли прогресса в этом направлении, подчеркнула она. Несмотря на это, решение о вступлении Украины в альянс поддерживают большинство членов военного блока.

Чуть позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил вступление страны в НАТО с копанием туннеля с двух сторон. «Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату», — пояснил он. Министр подчеркнул, что Запад в первую очередь должен признать, что Украина является его полноценной частью, а не «восставшей провинцией русского мира» или буферной зоной.

Материалы по теме Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок? «Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?

В России вероятность вступления Украины в Евросоюз и НАТО оценивают скептически. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин пояснил, что военные силы США могут пользоваться территориями государства и без ее участия в НАТО, а Евросоюзу она просто не нужна. При этом сама Россия даже при желании не сможет помочь Украине в этом вопросе, хотя бы потому, что Москву никогда не примут ни в НАТО, ни в ЕС.

Долгий путь в НАТО

30 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил новую стратегию внешнеполитической деятельности. Согласно ей Украина будет двигаться по европейскому курсу и стараться противодействовать «агрессивной политике» России. Дмитрий Кулеба назвал официальное утверждение документа историческим событием.

В феврале 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституции страны, закрепляющих ее курс на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменяли внеблоковый статус Киева и фиксировали «европейский выбор» Украины.

В НАТО о возможном вступлении Украины говорят еще с 2008 года. Альянс регулярно обновляет список требований, обязательных к выполнению, однако конкретных сроков принятия страны в свои ряды пока не называют. В июле Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина ждет нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году.

Тогда же украинский президент потребовал от Брюсселя предметного разговора по поводу перспектив вступления страны в ЕС. «Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе непонятна целесообразность этого вообще», — заявил он.