На Украине сравнили вступление в НАТО с копанием туннеля под водой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил вступление страны в НАТО с копанием туннеля с двух сторон. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24», его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что это дорога с двусторонним движением. Это как копать туннель под водой — с обеих сторон начинают копать, и в определенной точке встречаются. Также я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату», — сказал министр иностранных дел.

Материалы по теме «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть? Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?

Кулеба добавил, что иногда партнеры хотят поступить как в 2013 году, когда они предлагали подписать Соглашение об ассоциации, от которого отказался экс-президент Украины Виктор Янукович. Киев также периодически выдвигает новые идеи и проекты, на которые НАТО сдержанно реагирует.

Министр подчеркнул, что Запад в первую очередь должен признать, что Украина является его полноценной частью, а не «восставшей провинцией русского мира» или буферной зоной. По его словам, когда это решение будет окончательно принято, процесс европейской и евроатлантической интеграции для страны ускорится.

Ранее Кулеба заявил, что Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) утвердил новую стратегию внешнеполитической деятельности, согласно которой Украина будет двигаться по европейскому курсу и стараться противодействовать «агрессивной политике» России. Глава внешнеполитического ведомства назвал официальное утверждение документа историческим событием.

