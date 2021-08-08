Макей заявил о планах США сделать Белоруссию частью НАТО

США всерьез рассматривали планы сделать Украину и Белоруссию частью НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в очередной серии документального фильма «Беларусь против цветной революции», передает ТАСС.

Поясняя свои слова, глава ведомства вспомнил слова бывшего помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона, заявившего, что Украину и Белоруссию «необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом».

Ранее министр заявлял, что из страны пытаются «сделать вторую Украину» и превратить ее в горячую точку на карте Европы, в то время как Минск стремится к дипломатическому разрешению всех споров. Макей подчеркнул, что Белоруссия не собирается «сжигать за собой мосты» и стремится «сохранить хрупкую стабильность» в регионе.