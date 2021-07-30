На Украине официально утвердили курс на ЕС и НАТО

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил новую стратегию внешнеполитической деятельности, согласно которой Украина будет двигаться по европейскому курсу и стараться противодействовать «агрессивной политике» России. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства назвал официальное утверждение документа историческим событием.

«В документе четко определена цель внешней политики — утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики. Первый — обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины... Второй приоритет — противодействие агрессивной политике РФ. Третий — курс на членство в ЕС и НАТО», — заявил Кулеба.

Он добавил, что республика будет заниматься созданием позитивного имиджа для продвижения своего экспорта и привлечения инвестиций.

В феврале 2019 года президент (на тот момент) Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституции страны, закрепляющих ее курс на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменяли внеблоковый статус Киева и фиксировали «европейский выбор» Украины.