Стали известны размеры ежегодной денежной помощи США Украине

Стали известны размеры финансовой помощи США Украине: Киев получает от Вашингтона порядка 750 миллионов долларов ежегодно. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью «Радио Свобода».

«Может есть четыре, максимум, пять других стран, которые получают такую ​​поддержку от нас ежегодно. И это не зависит от того, кто сидит в Белом доме. И демократы, и республиканцы одинаково поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной», — отметил Кент.

Дипломат заявил, что за историю США не было президента, который так же хорошо разбирался в делах Украины, как Джо Байден. Он напомнил, что Байден шесть раз посещал Украину, когда занимал пост вице-президента.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление из-за приостановки пакета военной помощи США на 100 миллионов долларов. По его словам, этот пакет был резервным планом Киева на случай обострения конфликта на востоке страны. Теперь же республика лишилась этого ресурса и может опоздать с обеспечением своей армии в случае конфликта.