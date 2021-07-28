На Украине заявили о формировании международной коалиции за «освобождение Крыма»

Украине удалось сформировать ядро международной коалиции за «освобождение Крыма». Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, саммит «Крымская платформа», который пройдет в Киеве 23 августа, станет беспрецедентным событием в контексте противодействия «российской угрозе».

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Он добавил, что в мероприятии примут участие представители 28 стран и международных организаций на уровне президентов, премьер-министров и глав парламентов. «Хотя вы не представляете, насколько мощной и системной является противодействие России. Они работают в каждой столице, в каждой стране, отговаривая государства принимать участие в "Крымской платформе"», — подчеркнул Кулеба.

Министр также отметил, что на данный момент идут финальные согласования Крымской декларации — итогового документа саммита, в котором будут изложены концепции работы «Крымской платформы» по самым приоритетным для Украины направлениям. В их число, по словам главы внешнеполитического ведомства, входят санкции против России, а также вопросы безопасности в Черном и Азовском морях.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады захотели обратиться к международному сообществу за поддержкой саммита «Крымская платформа», в частности к ООН и Европарламенту. В Раде уточнили, что намерены добиваться усиления политико-дипломатического и экономического давления на Россию.

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею саммита выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году. Он назвал подобный формат «серьезной площадкой» для решения различных проблем на территории Крыма.