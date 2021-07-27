США на «Крымской платформе» представит первый в истории открытый гей

США на саммите «Крымская платформа», который пройдет 23 августа на Украине, представит министр транспорта Питер Буттиджич. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, Буттиджич является довольно влиятельной политической фигурой в американских правительственных кругах, в частности, в Кабинете министров США. Питер Буттиджич известен тем, что он, будучи министром, первым в истории открыто заявил о своей гомосексуальности.

Материалы по теме Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок? «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?

Сексуальная ориентация возможного представителя американской делегации вызвала шквал негодования украинской общественности. В частности, телеведущая Ярослава Маслова заявила, что, учитывая данное обстоятельство, вся «Крымская платформа» превращается в профанацию.

Белый дом информацию по составу делегации на украинском саммите официально пока не подтвердил.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от личного участия во встрече «Крымской платформы» в Киеве. Он добавил, что на саммите США, скорее всего, представит один из членов правительства.

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею саммита выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году. Он назвал подобный формат «серьезной площадкой» для решения различных проблем на территории Крыма.