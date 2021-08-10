На Украине рассказали об испуге Германии и Франции от военной мощи Киева. Об этом заявил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

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По его словам, Берлин и Париж не хотят принимать Украину в Европейский союз (ЕС) и НАТО, потому что это может привести к доминированию Восточной Европы над Западной. Эксперт объяснил, что по сравнению со многими прибалтийскими и балканскими государствами Украина — это большая страна с многочисленным населением и значительной военной мощью.

Специалист также отметил, что если Киев станет членом ЕС и НАТО, то Украина, Польша, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть государства Восточной Европы, смогут преобладать над Западной Европой. Это настораживает Францию и Германию, так как тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким из-за проблем западных государств с поляками и странами Балтии, особенно после окончания строительства газопровода «Северный поток-2», резюмировал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил вступление страны в НАТО с копанием туннеля с двух сторон. «Я думаю, что это дорога с двусторонним движением. Это как копать туннель под водой — с обеих сторон начинают копать, и в определенной точке встречаются. Также я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату», — сказал министр иностранных дел.

