В России объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз и НАТО

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с «Лентой.ру» оценил перспективы Украины по вступлению в НАТО и ЕС. Ни то, ни другое для страны невозможно — военные силы США могут пользоваться территориями государства и без ее участия в НАТО, а Евросоюзу она просто не нужна, объяснил политолог.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил, что Украина никогда не войдет в ЕС и в НАТО и без России не имеет никаких перспектив. «Мне кажется, что те, кто живет на Украине, боготворит Европу и хочет, чтобы эта страна вошла в ЕС и в НАТО, должны точно понять: с Украиной этого никогда не произойдет. И большая ошибка им оставаться жить на Украине, если они так хотят в Европу», — считает политик.

«Украина вступит в ЕС после Турции, а Турция не вступит никогда»

Жарихин заметил, что Россия даже при желании мало сможет помочь Украине во вступлении в НАТО и ЕС, хотя бы потому, что Москву туда никогда не примут.

«Лет 15 назад мы с одним украинским политологом вели очень интересную дискуссию, в ходе которой он предлагал вместе вступить в НАТО. Тогда я ответил, что вместе нас никто не возьмет, потому что иначе это уже не НАТО, а Варшавский договор, — заметил политолог. — Что касается вступления именно Украины, то, думаю, эту проблему слишком абсолютизируют. Мол, если страна туда не попадет, все будет хорошо, а если попадет — плохо. На самом деле даже без всякого вступления американская военная инфраструктура активно продвигается на территории Украины».

Материалы по теме Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок? Дипломатическая акробатика. Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?

Политолог предложил обратить внимание на то, что на Черном море уже строится американская военно-морская база, постоянно проходят учения, работают американские военные советники, через территорию страны летают бомбардировщики. По мнению Жарихина, включать Украину в НАТО теперь просто невыгодно.

«Это ведь предполагает и взятие на себя определенных обязательств со стороны организации. А зачем ей это делать, когда Украина и так согласна принять любую инфраструктуру? Так что говорить нужно, скорее, не о гипотетическом вхождении страны в НАТО, а о продвижении военного участия в регионе», — считает политолог.

Касаемо Евросоюза Жарихин вспомнил, что по всему миру уже давно ходит анекдот о том, что Украина попадет в ЕС только после Турции, а сама Турция не попадет туда никогда.

Ранее на Украине началась активная фаза международных военных учений Dive-2021 с участием стран НАТО. Учения проходят в Черном море. Помимо Украины в них участвуют члены Североатлантический альянса — США, Болгария, Румыния. Также в учениях задействованы военные Грузии и Азербайджана. Во время учебных маневров военные объединенной международной группы отработают синхронизацию действий под водой.