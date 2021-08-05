В Черном море начались военные учения с участием Украины и НАТО

На Украине началась активная фаза международных военных учений Dive-2021 с участием стран НАТО и Украины. Об этом Военно-морские силы (ВМС) Украины сообщают на своей странице в Facebook.

Учения проходят в Черном море. Помимо Украины в них участвуют члены Североатлантический альянса — США, Болгария, Румыния. Также в учениях задействованы военные Грузии и Азербайджана. Во время учебных маневров военные объединенной международной группы отработают синхронизацию действий под водой.

В частности, военнослужащие проведут парные водолазные спуски на глубину более 30 метров, отрепетируют оказание первой медицинской помощи в случае обнаружения кислородной болезни, а также проведут тренировочные операции подводного разминирования.

Ранее на Украине прошли масштабные военные учения Sea Breeze 2021. В них были задействованы порядка пяти тысяч военных и более 30 кораблей от разных стран, в том числе представляющих Североатлантический альянс. Во время учений военные успели отработать действия, приближенные к условиям, наблюдавшимся в 2014 году на юго-востоке Украины.

