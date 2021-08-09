Великобритания назвала обязательное условие для вступления Украины в НАТО

Обязательным условием для принятия Украины в состав НАТО является институциональная реформа в сфере обороны, однако власти страны пока не достигли прогресса в этом направлении. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» рассказала посол Великобритании в республике Мелинда Симмонс.

По ее словам, сейчас вопрос о возможности для Украины вступить в альянс решен окончательно, это решение поддерживают большинство членов военного блока. «И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет», — сказала Симмонс.

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При этом она назвала очевидным прогресс республики относительно участия в совместных операциях с НАТО, но указала, что необходимых реформ в военной сфере власти страны так и не провели. «Воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс», — подчеркнула посол.

В феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституции страны, закрепляющих ее курс на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменяли внеблоковый статус Киева и фиксировали его «европейский выбор».

В июле 2021 года министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба пожаловался, что власти уже провели необходимые реформы в оборонной сфере, но так и не получили четкого ответа о сроках приятия в альянс. «Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага», — сказал дипломат.