Почти половина украинцев сочла «невозможным терпеть» положение дел в стране

Около двух третей украинцев называют курс развития своей страны неправильным, тогда как почти половина и вовсе считает «невозможным терпеть» социально-экономическую обстановку в республике. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SOCIS.

По данным социологов, доля таких граждан составляет 65,6 и 46,6 процента соответственно. 11 процентов респондентов полагают, что в стране «все не так плохо и можно жить». При этом доминирующей эмоцией у граждан по отношению к действующей власти является разочарование — 47 процентов. На втором месте расположилась надежда — 18 процентов, на третьем — тревога (16,7 процента).

Отмечается, что основную ответственность за текущее положение дел украинцы чаще всего возлагают на президента страны Владимира Зеленского — 37,3 процента, правительство — 27,4 процента, и Верховную Раду — 19,6 процента.

Всего в опросе приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Он проводился с 29 июля по 3 августа.

Ранее стало известно, что почти половина украинских граждан считает Верховную Раду наиболее злоупотребляющим своей властью и полномочиями государственным органом. На втором месте расположились президент и правительство страны.