Украинцы обвинили Раду в злоупотреблении властью

Почти половина украинских граждан считают Верховную Раду наиболее злоупотребляющим своей властью и полномочиями государственным органом. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на результаты опроса, проведенного агентством Info Sapiens.

По данным социологов, с этим тезисом о превышении парламентом своих полномочий согласны 56 процентов жителей сел и 45 процентов горожан — всего 49 процентов опрошенных. Правительство обвиняют в злоупотреблениях 17 процентов украинцев, примерно столько же — президента страны Владимира Зеленского.

Всего в опросе приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Исследование проводилось в апреле и мае 2021 года методом телефонных и личных интервью. Его погрешность не превышает 2,2 процента.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство украинцев считают территориальный конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной. Исключительно гражданским противостоянием боевые действия между Киевом и самопровозглашенными республиками называют не более семи процентов жителей страны.