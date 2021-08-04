Украинцы назвали войну в Донбассе главной проблемой страны

Граждане Украины назвали войну в Донбассе главной проблемой государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В пресс-релизе сообщается, что 27,9 процента опрошенных отнесли военные действия на востоке страны к проблеме номер один, в то время как 63,9 процента респондентов назвали ее в числе первых трех. Среди прочих острых проблем были отмечены коррупция, безработица и коммунальные тарифы.

Также уточняется, что число недовольных общим курсом развития страны выросло с 64 процентов в июне до 68,7 процентов.

Исследование проводилось с 24 июля по 1 августа методом личного интервью. Всего в опросе приняли участие 2028 человек из всех частей страны, кроме неподконтрольных Украине территорий в Донбассе.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство украинцев считают территориальный конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной. Исключительно гражданским противостоянием боевые действия между Киевом и самопровозглашенными республиками называют не более семи процентов жителей страны.

Война в Донбассе началась в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость, а Киев попытался вернуть их силой посредством военных операций. Участники конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня и различного рода диверсиях.